Zhang: “Suning a lavoro per riportare l’Inter ai vertici! La nostra gestione…”

Zhang ribadisce qual è l’intenzione della proprietà Suning alla guida dell’Inter. Il Presidente nerazzurro, dopo il premio ricevuto, non si tira indietro sugli ambiziosi obiettivi anche sportivi

ECONOMIA SPORTIVA – In occasione del premio ricevuto (vedi articolo), Steven Zhang rilascia anche una dichiarazione legata al business calcistico in Italia: «Quanto più forte è l’amicizia sino-italiana, tanto più favorevole sarà questo legame allo sviluppo coordinato delle aziende dei due Paesi. Suning è disposta a concordare sul fatto che persone con nobili ideali lavorino insieme per creare il futuro e guiderà Suning International a consolidare ulteriormente l’approfondita collaborazione con i marchi italiani, rafforzando ulteriormente le economie di Cina e Italia. Allo stesso tempo, il nostro gruppo continuerà a promuovere la gestione diligente dell’Inter e lavorerà instancabilmente con la squadra per riportare l’Inter ai vertici». Una promessa, quella del Presidente Zhang, in linea con quanto già dichiarato all’inizio dell’avventura nerazzurra della proprietà cinese.

