FOTO – Inter verso il Real Madrid: “È tempo di scrivere la nostra storia”

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter con una locandina animata, come fosse iun film, verso l’importante appuntamento, la sfida di Champions League contro il Real Madrid

LOCANDINA – Sempre più vicino il big match di stasera in Champions League, Inter-Real Madrid. Il club nerazzurro si avvicina sui social network con una locandina da film, in cui sono presenti Handanovic, Lukaku, Bastoni e Barella. All’interno il titolo in inglese, tradotto “Undici come Uno” e sottotitolo “Nessuno vince da solo“. Inoltre è si legge. “Scritto e diretto da Conte“. Mentre, come star, troviamo i nomi dei giocatori nerazzurri. Infine nella didascalia del messaggio su Twitter è scritto. “⭐ | CHAMPIONS È tempo di scrivere la nostra storia. Insieme. Come sempre ⚫🔵 #InterReal #InterUCLegacy #UCL“.