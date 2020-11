Inter-Real Madrid, formazione fatta per Conte: un dubbio di posizione – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Inter-Real Madrid di questa sera sarà decisiva per il cammino in Champions League dei nerazzurri. Ad Antonio Conte serve solo la vittoria, le scelte di formazione sono praticamente fatte con un solo dubbio di posizione

Questa sera al Giuseppe Meazza si giocherà Inter-Real Madrid. La sfida è fondamentale per i nerazzurri che non possono permettersi altri passi falsi. L’unico risultato è la vittoria e Antonio Conte sembra avere le idee chiare per la formazione. Non ci sono ballottaggi, gli undici sono scelti, confermata quindi la difesa composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni, sugli esterni Hakimi e Young, a centrocampo Barella, Vidal e Gagliardini. In attacco, ovviamente, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. L’unico dubbio è sulla posizione di Barella e Vidal, uno dei due dovrebbe giocare leggermente più avanzato, possibile che i due si scambieranno questo ruolo più volte nel corso della partita. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.