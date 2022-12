Reggina-Inter live in diretta streaming su Recast: come vedere la partita

Reggina-Inter ha preso il via alle 18 ed è in diretta streaming sulla piattaforma Recast, oltre che sul LIVE testuale di Inter-News.it (vedi articolo). Ecco come poter acquistare la partita (è a pagamento)

LE MODALITÀ – Reggina-Inter diventa la prima partita trasmessa su Recast, la piattaforma che ha già trasmesso diversi eventi legati al settore giovanile. Per vedere l’amichevole in diretta streaming bisogna pagare 3.49€, ossia 300 cast (i crediti specifici della piattaforma). Una volta effettuato l’accesso (che dà diritto a 25 cast gratuiti), o completata la registrazione al sito recast.tv, è necessario acquistare la partita. Per farlo si richiede di indicare il numero dei crediti da comprare e inserire un metodo di pagamento.

Questo il link per acquistare la partita: https://share.recast.tv/v/6kpZx?referrer=8PBZx

In alternativa, QUI potete seguire la diretta testuale di Inter-News.it della partita Reggina-Inter, con tutti gli aggiornamenti.