Real Madrid-Inter, Zidane con Vazquez in difesa ma c’è un’alternativa – Sky

Zidane Real Madrid

Real Madrid-Inter si giocherà stasera alle ore 21.00 a Valdebebas, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo Matteo Barzaghi – intervenuto in diretta a “Sky Sport 24” – Zidane riproporrà Vazquez terzino destro ma c’è anche un’alternativa

ALTERNATIVA – Real Madrid-Inter vedrà ancora una volta Zinedine Zidane con una difesa rivisitata, ma anche molte certezze: «Ci sono certezze ritrovate per Zidane. Davanti ci sarà Benzema punta centrale supportato da Asensio e Hazard, tornato al gol dopo tanti mesi. A centrocampo Valverde con Casemiro e Kroos. In difesa è ancora emergenza per il Real, che a destra ripropone ancora Vazquez con a sinistra Mendy. L’alternativa è Mendy a destra e Marcelo a sinistra, ma siccome qui si dice che il brasiliano non difende, con l’Inter non dovrebbe giocare. Completano la difesa Ramos e Varane al centro».