Compagnoni: “Lukaku è l’Ibrahimovic dell’Inter! Su Lautaro Martinez accanimento”

Maurizio Compagnoni

L’Inter stasera sfiderà il Real Madrid in Champions League senza Lukaku in attacco. Compagnoni, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, parla dell’assenza del belga e delle eccessive critiche nei confronti di Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni

ASSENZE E CRITICHE – L’Inter stasera sfida il Real Madrid senza Romelu Lukaku in attacco. Ne parla Maurizio Compagnoni: «Lukaku è fondamentale per l’Inter, la sua assenza è pesante non solo dal punto di vista dei gol ma proprio perché è un giocatore essenziale per i nerazzurri. Fa salire la squadra, ti fa difendere meglio e dà anche coraggio ai compagni. È un po’ lo Zlatan Ibrahimovic dell’Inter. Su Lautaro Martinez vedo una sorta di accanimento mediatico, basta pensare che gli altri anni di questi tempi aveva segnato solo un gol e ora ne ha fatti tre. Il problema non è Lautaro, il problema è che manca Lukaku. Spesso per gli attaccanti ci sono momenti nei quali tirano da qualsiasi posizione e segnano e altri in cui ti gira male. Io penso ci siamo molte situazioni casuali, non è che all’improvviso attaccanti e centrocampisti si sono imbrocchiti. Magari tra qualche tempo inizieranno a segnare con regolarità. Se c’è un problema che l’Inter non ha è quello realizzativo».