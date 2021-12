Real Madrid-Inter, tentazione de Vrij per Inzaghi. Sanchez scalpita – CdS

Real Madrid-Inter è in programma questa sera alle ore 21. Per la sfida del Bernabeu, Inzaghi, potrebbe decidere di schierare dal 1′ il recuperato de Vrij. Sanchez scalpita per una maglia da titolare. Le ultime dal Corriere dello Sport

SCELTE – Real Madrid-Inter si giocherà questa sera alle 21 al Santiago Bernabeu. I nerazzurri, con una vittoria, si assicurerebbero il primato nel girone di Champions League. Inzaghi, per la sfida, secondo il quotidiano, potrebbe decidere di schierare dal 1′ il recuperato de Vrij. In difesa, con l’olandese, confermati Skriniar e Bastoni. Sulla corsia di destra D’Ambrosio favorito su Dumfries, per contenere al meglio Vinicius. A centrocampo Calhanoglu favorito su Vidal. In attacco, al fianco di Lautaro Martinez, possibile spazio per Sanchez. Saranno decisive le condizioni di Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport