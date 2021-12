Real Madrid-Inter, il Bernabeu evoca ricordi: da Herrera al Triplete – CdS

L’Inter questa sera giocherà contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Uno stadio importante e che evoca dolci ricordi ai nerazzurri: dall’impresa di Herrera nel 67′ alla conquista del Triplete con Mourinho

STORIA – Real Madrid-Inter andrà in scena questa sera alle 21 al Santiago Bernabeu. Un impianto che, ricorda il Corriere dello Sport, ha fatto da cornice ad alcune delle imprese più memorabili della storia nerazzurra. A cominciare dalla vittoria dei nerazzurri guidati da Helenio Herrera arrivata nel marzo del 1967, l’ultimo successo arrivato contro i “blancos” a Madrid. L’ultima volta che l’Inter ha giocato al Bernabeu era invece il 22 maggio del 2010 data in cui gli uomini di Mourinho conquistarono Champions League e conseguente Triplete con un 2-0 al Bayern Monaco firmato Diego Milito. Inzaghi spera di poter compiere l’impresa, affidandosi a Lautaro Martinez: l’argentino è a secco in Champions League dal 3 novembre 2020. L’ultimo gol? Proprio contro il Real Madrid

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport