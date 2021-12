Inter, andamento dei prestiti: Pinamonti vola, Mulattieri crisi nera

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, che si conclude con la rete di Pinamonti in Empoli-Udinese.



RIEPILOGO PRESTITI – Tra i giocatori dell’Inter in prestito, Andrea Pinamonti è quello che sta vivendo il periodo migliore. L’ex 99 nerazzurro firma il 3-1 finale dell’Empoli sull’Udinese, mettendo a segno il gol numero sei in questo campionato. Per l’attaccante del 1999 si tratta già del miglior risultato in Serie A, in cui si era sempre fermato a cinque reti. Al contrario, Samuele Mulattieri non accenna ad uscire dalla crisi. Che dura ormai dal 16 ottobre: otto gare senza reti per l’attaccante ventunenne. Infine ottima prestazione per Michele Di Gregorio: il portiere del Monza mantiene la porta inviolata nel derby lombardo col Brescia.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Juventus-Genoa 2-0: in panchina, subentra al 73′, 20′ in campo

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari-Torino 1-1: titolare, sostituito all’87’, 1 ammonizione

ANDREA PINAMONTI (A) – Empoli-Udinese 3-1: titolare, 97′ in campo, 1 gol

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia-Sassuolo 2-2: non convocato

EDOARDO VERGANI (A) – Milan-Salernitana 2-0: in panchina

VALENTINO LAZARO (C) – Benfica-Sporting 1-3: titolare, sostituito all’intervallo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea-Losanna 1-1: non convocato

DARIAN MALES (A) – Basilea-Losanna 1-1: in panchina

ANDREW GRAVILLON (D) – Stade de Reims-Angers 1-2: titolare, sostituito all’87’

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Olympique Marsiglia-Brest 1-2: in panchina, subentra al 72′, 22′ in campo

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone-SPAL 1-2: titolare, 96′ in campo

MICHELE DI GREGORIO (P) – Brescia-Monza 0-2: titolare, 96′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Brescia-Monza 0-2: non convocato

LORENZO GAVIOLI (C) – Lecce-Reggina 2-0: in panchina

GAETANO ORISTANIO (A) – Helmond-FC Volendam 1-1: titolare, sostituito all’81’

FILIP STANKOVIC (P) – Helmond-FC Volendam 1-1: titolare, 90′ in campo

TIBO PERSYN (C) – Club Brugge-Seraing Utd 3-2: non convocato