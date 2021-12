Di Gregorio, porta inviolata nella vittoria del Monza. Pirola ancora assente

Il Monza conquista un’importante vittoria in chiave promozione contro il Brescia per 0-2. Porta inviolata per Di Gregorio, portiere in prestito dall’Inter. Assente ancora il difensore Lorenzo Pirola per infortunio.

PORTA INVIOLATA – Bella e importante vittoria per il Monza, che sbanca 0-2 il Rigamonti di Brescia e guadagna punti importantissimi in chiave promozione. Michele Di Gregorio, portiere in prestito dall’Inter, chiude quindi la gara con la porta inviolata. Ancora assente invece l’altro giocatore nerazzurro in prestito ai brianzoli, ovvero il difensore Lorenzo Pirola, ancora alle prese con un infortunio.