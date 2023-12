Precedenti Lazio-Inter: ultima vittoria a Roma con Inzaghi avversario

Lazio-Inter si giocherà stasera alle 20.45 e i precedenti negli ultimi anni non sono buoni. Inzaghi ha sempre perso da ex all’Olimpico, la vittoria manca da un bel po’.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il Lazio-Inter numero 92 in trasferta. I biancocelesti sono in vantaggio nel computo generale: 34 vittorie contro 26 e 31 pareggi, per un totale di 115 gol nerazzurri e 124 subiti. Fra queste partite si conta anche la finale di Coppa UEFA della stagione 97-98, vinta 0-3 in campo neutro a Parigi ma coi capitolini formalmente in casa. Guardando la sola Serie A (contando anche la prima sfida del 5 maggio 1929, vinta 1-0 dalla Lazio quando non esisteva ancora il campionato a girone unico), i padroni di casa se ne sono aggiudicate 30 con 22 affermazioni dell’Inter e 29 pareggi. E la situazione negli ultimi anni è nettamente cambiata, nonostante la partita principale sia il 2-3 del 20 maggio 2018 scontro diretto Champions League. Col gol decisivo di Matias Vecino all’81’ e il centrocampista oggi avversario ma in dubbio.

MALE DA EX – Nei precedenti complessivi (anche in casa) 75 vittorie Inter, 48 Lazio e 59 pareggi, 289 gol fatti e 209 subiti. Simone Inzaghi ha vinto al Meazza e perso all’Olimpico nelle scorse due stagioni, da quando ha “cambiato” panchina. A Roma i suoi due ritorni non sono stati certo positivi: è sempre finita 3-1 per i biancocelesti, il 16 ottobre 2021 e il 26 agosto 2022. In entrambi i casi si è trattato della prima sconfitta in campionato. La vittoria manca dal 29 ottobre 2018, 0-3 con doppietta di Mauro Icardi e in mezzo un bel gol di Marcelo Brozovic. Poi un’altra sconfitta, 2-1 il 16 febbraio 2020, e pareggio per 1-1 il 4 ottobre dello stesso anno. Con Sergej Milinkovic-Savic sempre protagonista: per fortuna non c’è più.