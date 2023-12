Lazio-Inter, Sarri con tre dubbi e non solo per la formazione iniziale

Lazio-Inter inizierà alle 20.45 ma al momento ci sono ancora dubbi di formazione per quanto riguarda Sarri. Questo per tre situazioni ancora da valutare, che saranno presumibilmente sciolte con la lista dei convocati.

CE LA FANNO? – A poco più di otto ore da Lazio-Inter non ci sono ancora i convocati di Maurizio Sarri. Sono attesi, anche perché ci sono tre situazioni da considerare: Luca Pellegrini, Alessio Romagnoli e Matias Vecino. Quest’ultimo sarebbe uno dei tanti ex, ma un problema intestinale gli ha impedito di allenarsi ieri. Romagnoli invece può tornare contro l’Inter, non gioca dal 12 novembre per un infortunio al polpaccio. Chi invece si è ripreso è Patric, che aveva avuto l’influenza e non è partito per la Spagna dove mercoledì la Lazio ha giocato in Champions League contro l’Atlético Madrid. Per lui ci sarà un posto in difesa con Nicolò Casale, mentre scala in panchina Mario Gila sempre titolare nelle ultime sei.

TRIDENTE PESANTE – Nei giorni precedenti a Lazio-Inter era emersa la possibilità di vedere un tridente più leggero per Sarri. Ossia: Pedro centravanti, con il rientrante Felipe Anderson assieme a Mattia Zaccagni. Alla fine invece la scelta dovrebbe ricadere su capitan Ciro Immobile, favorito su Valentin Castellanos, coi già citati Felipe Anderson e Zaccagni. In mezzo al campo torna Nicolò Rovella dopo la squalifica in Champions League, con lui Luis Alberto è l’intoccabile e il terzo sarà Mattéo Guendouzi. Sugli esterni ha superato il problema all’occhio (di vista) che lo aveva costretto al cambio a metà primo tempo contro il Verona otto giorni fa Adam Marusic, andrà a sinistra con Manuel Lazzari a destra. In porta ovviamente Ivan Provedel non è mai in discussione. Questa la probabile formazione di Sarri per Lazio-Inter: Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.