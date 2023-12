Inter Primavera, ennesimo 1-1! Milan in dieci ripreso nel derby

Ancora un 1-1 per l’Inter Primavera, stavolta nel derby contro il Milan. Dopo il primo tempo concluso sullo 0-1 i rossoneri restano subito in dieci, poi pareggia Di Maggio su un cross diventato tiro.

INTER-MILAN PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – Diciassette secondi e Adam Bakoune vede il secondo giallo: per l’arbitro apre troppo il gomito su Daniele Quieto su un contrasto a centrocampo. In undici contro dieci l’Inter comincia ad assediare il Milan, con Filippo Scotti che salva su Amadou Sarr dopo una bella giocata di Luca Di Maggio. Il palo lo prende Samo Matjaz al 53′, su un corner di Daniele Quieto deviando in piena area. Cristian Chivu toglie Ebenezer Akinsanmiro, già ammonito, per evitare la situazione capitata a Bakoune. Ignazio Abate, invece, complice l’uomo in meno leva Francesco Camarda al 61′. Ma l’Inter il pareggio lo trova due minuti dopo l’uscita dell’attaccante già visto in Serie A, con un cross di Di Maggio da sinistra che Sarr non tocca ma inganna Noah Raveyre. Spinaccè, da subentrato, ha la palla del 2-1 al 68′ liberato sulla destra da Di Maggio, fondamentale Raveyre in uscita bassa. Anche Mike Aidoo dalla stessa situazione potrebbe segnare, arriva in scivolata su cross da sinistra e riesce solo a spedire alto. Al 79′ solito gran destro da fuori di Aleksandar Stankovic: palla a lato non di molto alla destra di Raveyre. Il Milan si fa rivedere all’81’, con Alessandro Calligaris che deve superare su tiro-cross di Vittorio Magni molto insidioso. Nei sei minuti di recupero Sarr ha l’occasione in area, ma anziché calciare fa sponda di testa per nessuno (92′). E pur attaccando tutta la ripresa è solo 1-1.

INTER-MILAN PRIMAVERA 1-1

Gol: 19′ Cuenca (M), 63′ Di Maggio.