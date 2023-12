Inter-Milan Primavera 1-1, pagelle: Di Maggio è la luce 8, Chivu senza piano B 5.5

L’Inter Primavera pareggia per 1-1 contro il Milan e tiene il primo posto in classifica. Akinsanmiro fa malissimo e viene sostituito, 5 secco! Di Maggio è eroico e da 8, le pagelle del derby di Milano.

Calligaris 5.5: Sul tiro di Cuenca poteva fare qualcosa in più, difatti tocca la palla.

Inter-Milan Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Dalle sue parti non passa nemmeno l’aria. Perfetto in fase difensiva, serviva di più davanti.

Stante 5.5: Troppo nervoso, esce tardi sul tiro di Cuenca e si fa ammonire ingenuamente per un intervento gratuito nella metà campo del Milan.

Matjaz 6: Fa meglio del suo compagno in difesa, Camarda non lo impensierisce e lo gestisce al meglio. Colpisce il palo con un colpo di testa perfetto.

Cocchi 6.5: Spinta incredibile sulla fascia sinistra. I suoi cross sono un pericolo costante, non viene mai fermato ed è uno dei migliori.

– dall’80’ Motta S.V.

Inter-Milan Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Akinsanmiro 5: La qualità la dimentica a casa oggi. Tanti errori nei passaggi, delusione più grande della giornata. Viene sostituito giustamente.

– dal 58′ Spinacce 5.5: Si mette al fianco di Sarr, nell’occasione decisiva sbaglia lo stop e si fa recuperare da Raveyre.

Stankovic 6.5: La luce costante dell’Inter nel momento del bisogno. Si prende le responsabilità, smista palloni dalla destra alla sinistra. Sfiora il gol con una bomba dal limite dell’area.

Di Maggio 8: Letteralmente ovunque il centrocampista. Recupera una quantità di palloni indefinibile e trova anche il gol su cross dalla fascia sinistra. Il numero 8 è il migliore e merita un encomio per la grandissima partita giocata.

Inter-Milan Primavera, pagelle – ATTACCO

Quieto 5: Primo tempo disastroso, secondo migliore ma di poco. Non crea tanti pericoli, sbaglia cross su cross ed è lento nei dribbling.

– dall’80’ Vedovati S.V.

Sarr 6: Spalle alla porta è prezioso, ma non ha mai l’occasione per concludere a rete. Non viene servito al meglio dai compagni.

Kamate 6: Una mina vagante che si accende o spegne quando vuole. Nel secondo tempo è colui che guida il forcing nerazzurro, viene inspiegabilmente sostituito a pochi minuti dalla fine.

– dall’89’ Bovo S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 5.5: Non sbaglia l’approccio alla partita, l’Inter è fastidiosissima in fase di pressing e mangia le caviglie degli avversari. Cuenca inventa il gol, il Milan si ferma lì. Dominio netto dei nerazzurri, che però non concretizzano nel primo tempo. L’espulsione di Bakoune aiuta, arriva il pareggio ma non è abbastanza. Manovra lenta, prevedibile e nessun piano B ai cross dalla fasce. Centralmente non si entra mai dalle parti della difesa rossonera, nemmeno ci prova l’Inter.