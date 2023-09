Precedenti Inter-Milan: a caccia di un 5/5 storico, c’è già un record

Inter-Milan si giocherà alle ore 18 e i precedenti non hanno mai visto una stracittadina ripetersi per cinque volte nello stesso anno solare. È già però una partita da record.

I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà il derby Inter-Milan numero 118 in casa. Presenta già un record: è la prima volta nella storia che si giocano cinque stracittadine in un anno solare. Superati il 1946, quando i rossoneri ne vinsero tre e i nerazzurri uno, 1958 (tre pareggi e un successo milanista), 1968 (due pareggi e due sconfitte), 1972 (tre sconfitte e un pareggio), 1974 (tre vittorie e un pareggio), 1975 (tre sconfitte e un pareggio), 1985 e 1993 (due pareggi e due sconfitte), 1994 (una vittoria, una sconfitta e due pareggi), 1998 (due vittorie, un pareggio e una sconfitta), 2003 (due pareggi e due sconfitte), 2005 (tre sconfitte e una vittoria) e 2022 (due sconfitte, una vittoria e un pareggio). L’Inter non ha mai vinto più di quattro derby consecutivi: il record è del Milan, sei fra il 5 febbraio 1911 e il 9 febbraio 1913 così come fra il 30 maggio 1946 e l’11 aprile 1948. L’ultima in Serie A è l’1-0 firmato Lautaro Martinez del 5 febbraio, poi le due trionfali semifinali di Champions League (0-2 e 1-0).

I NUMERI – “In casa” da calendario, nei precedenti, l’Inter ha vinto 45 volte, 36 il Milan così come i pareggi. Questo contando anche il Campionato Alta Italia del 1943-1944. Per quanto riguarda i gol segnati sono 170, quelli subiti 151. In tutto sono 237 i derby in gare ufficiali, contando le partite giocate fra casa, trasferta e campo neutro: 89 vittorie, 79 sconfitte e 69 pareggi, con 329 gol segnati e 310 subiti. Nel solo campionato, in casa, 38 i successi contro 31 sconfitte e altrettanti pareggi.