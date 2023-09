Pedullà: «Inter, mercato esaltante! Due trattati come scappati casa»

Alfredo Pedullà fa il punto sull’Inter alla vigilia della maxi sfida di campionato contro il Milan. Il giornalista, in collegamento con Sportitalia, analizza le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa.

ORANICO DI LIVELLO – Alfredo Pedullà difende l’Inter di Simone Inzaghi, dopo l’ottimo avvio di stagione e la pressione mediatica degli ultimi giorni. Nel corso della trasmissione “Aspettando il Weekend” il giornalista afferma: «Inzaghi ha ragione, molti tre partite fa vedevano lacune nell’Inter che io non ho visto. Continuo a ripetere che per me il mercato dell’Inter è stato esaltante. Quando sono arrivati i due attaccanti ci sono stati dei titoli che sembrava come se avessero preso due scappati di casa. A me questo non sembra. Anche Marcus Thuram non è stato valorizzato a livello mediatico come avrebbero dovuto. Se dovesse proprio andare male all’Inter ci sono club che buttano 40 milioni di euro sul mercato. E lo hai preso a zero. Ma comunque non mi sembra sia partito male, anzi è esattamente il contrario. Su Marko Arnautovic ho massima fiducia. Ci facciamo condizionare dall’età ma spesso ci sono trentaseienni che giocano e fanno gol. Per cui non vedo quale sia il problema, nelle rotazioni può andare benissimo. Inzaghi ha ragione a dire che tre settimane fa c’erano tante perplessità e sembrava un organico di secondo piano. Invece per me quello dell’Inter è sempre stato un organico di primo livello. Chi giocherà in difesa? Se non ci sono dei rischi legati alle rotazioni per le prossime partite, per quello che è l’attaccamento di Inzaghi nei riguardi ad Francesco Acerbi per me gioca lui».