Pinsoglio, messaggio ai tifosi per Juventus-Inter: “Senza di voi…”

Proprio come Cristiano Ronaldo sul suo profilo “Instagram” (vedi articolo), anche il terzo portiere bianconero Carlo Pinsoglio ha voluto dedicare un messaggio ai sostenitori della squadra in vista di Juventus-Inter.

PORTE CHIUSE – Continua l’avvicinamento a Juventus-Inter di domenica sera, sfida che si terrà a porte chiuse a causa delle disposizioni governative per contenere la diffusione del coronavirus. Carlo Pinsoglio, terzo portiere della squadra allenata da Maurizio Sarri, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi che non potranno essere presenti a gremire gli spalti dello stadio torinese: “Lo Stadium senza di voi non sarà lo stesso, ma vi renderemo onore”. Insomma, si scalda sempre di più il prepartita di quella che è una delle partite più attese della stagione da entrambe le tifoserie.