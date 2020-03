Juventus-Inter, la garanzia di Cristiano Ronaldo ai tifosi bianconeri

Ci siamo, finalmente – con una settimana di ritardo – domenica sera si giocherà Juventus-Inter, scontro al vertice del campionato italiano. Proprio in vista della partita, l’attaccante bianconero Cristiano Ronaldo ha assicurato una cosa ai tifosi che non potranno essere allo stadio.

GARANZIA – Nonostante nessun tifoso potrà essere presente domenica sera allo stadio per Juventus-Inter a causa delle misure per contenere l’emergenza coronavirus, Cristiano Ronaldo ha voluto fare ai sostenitori bianconeri quella che sembra proprio avere l’aria di una promessa. “Faremo del nostro meglio, ve lo assicuro”. Con queste parole, accompagnate da una foto sul suo profilo ufficiale “Instagram”, l’asso portoghese ha dunque caricato la sfida di domenica sera che sicuramente vedrà milioni di persone collegate alla TV per quella che, ancora una volta, sarà una partita infuocata e che farà sicuramente parlare a lungo viste tutte le polemiche che l’hanno e la stanno precedendo.