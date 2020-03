Cagni: “Se l’Inter perde con la Juventus Ã¨ finita. Eriksen…”

Cagni: “Se l’Inter perde con la Juventus è finita. Eriksen…”

Condividi questo articolo

Gigi Cagni, allenatore, sulle frequenze di “TMW Radio”, ha parlato a proposito di Juventus-Inter e delle possibili scelte di formazione di Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri.



PRUDENZA – Secondo Gigi Cagni il centrocampista Christian Eriksen non dovrebbe partire titolare nella sfida tra Juventus ed Inter: «Eriksen? Non lo farei giocare subito, avendo Lautaro Martinez e Lukaku in campo ci penso prima di mettere un altro giocatore così offensivo. Se l’Inter perde domenica è finita. La prima cosa che deve vedere Conte è l’intensità che avrà la squadra. Di sicuro se giocherà a ritmi alti l’Inter vince la partita. Perché al momento la Juventus non ce l’ha».