Juventus-Inter, un dubbio per Conte in difesa. Eriksen dalla panchina – Sky

Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport 24”, fornisce le ultime sulla formazione dell’Inter di Antonio Conte che sfiderà la Juventus domenica sera alle 20:45. Un dubbio per l’allenatore nerazzurro.

DUBBIO – Matteo Barzaghi fornisce le ultime sulla formazione dell’Inter che affronterà la Juventus domenica sera all’Allianz Stadium. Dubbi in difesa per Antonio Conte: «Allenamento finito da poco. Ballottaggio tra Godin e D’Ambrosio. Con l’uruguayano che garantisce personalità in difesa, D’Ambrosio che tatticamente è un’arma in più. In difesa sicuri Skriniar e de Vrij. A centrocampo Brozovic, Barella e Vecino, con Candreva e Young sugli esterni. Eriksen in svantaggio, ma si può lasciare una porticina aperta per il danese. In attacco la coppia Lukaku-Lautaro Martinez».