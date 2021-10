Perisic e il rigore doppio: in Lazio-Inter col destro, prima mancino

Perisic ha segnato il momentaneo 0-1 di Lazio-Inter, purtroppo poi risultato inutile per portare a casa punti (vedi highlights). Dal rigore del croato c’è una particolarità, legata a come l’ha calciato.

AMBIDESTRO – Ivan Perisic ha segnato il suo primo rigore stagionale in Lazio-Inter, spiazzando José Manuel Reina al 12′. Cosa c’è di strano? Nulla, solo che l’ha calciato col… destro. Eppure, nella sua storia in nerazzurro, le altre due volte che si era presentato dal dischetto era andato col mancino, peraltro con lo stesso risultato. Il 24 febbraio 2019 di sinistro aveva colpito contro la Fiorentina, nella partita tristemente passata alla storia per un altro rigore (quello osceno concesso dall’arbitro Rosario Abisso in pieno recupero per un tocco di petto di Danilo D’Ambrosio rivisto al VAR). Il 14 aprile dello stesso anno, in casa del Frosinone, stessa situazione. Tre rigori, tre gol, tre portieri spiazzati: con l’Inter Perisic dal dischetto è perfetto, a prescindere dal piede.