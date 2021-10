Jeda: «Dimarco a terra? L’Inter non si doveva fermare! Era in superiorità»

Per Jeda l’episodio che ha portato al 2-1 di Lazio-Inter (vedi highlights) è legato a un errore dei nerazzurri. L’ex attaccante, a Calcio Weekend su Sportitalia, segnala come con Dimarco a terra c’era eccome la possibilità di giocare.

PALLONE IN GIOCO – Jeda valuta il secondo gol della Lazio. Per lui, nonostante Federico Dimarco fermo a terra, c’è stato un grosso errore di gestione della situazione: «Si vedono le immagini, l’Inter è in superiorità numerica rispetto alla Lazio che aveva solo Felipe Anderson e Ciro Immobile. Se l’arbitro non ha fischiato non ti devi fermare, soprattutto se sei una squadra vincente e forte come l’Inter. I giocatori sono forti, OK che è andato via Romelu Lukaku ma ne sono arrivati altri altrettanto buoni. Non credo che possa essere una scusa questo».