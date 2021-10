VIDEO – Lazio-Inter 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Inter, anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico la Roma.



PERSA LA TESTA – Lazio-Inter 3-1 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. La prima sconfitta in questo campionato è pesante per l’Inter, soprattutto per come arriva. Il ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico contro la Lazio comincia bene, poi si trasforma in un incubo. Vantaggio al 12′: Elseid Hysaj manca l’intervento e prende Nicolò Barella, rigore che Ivan Perisic trasforma (col destro). Primo tempo giocato molto meglio dai nerazzurri, che però mancano il colpo del KO e tengono gli avversari in partita. Come spesso accade si paga: al 62′ rigore anche per la Lazio, per un fallo di mano di Alessandro Bastoni su colpo di testa di Patric. Dal dischetto Ciro Immobile spiazza Samir Handanovic, 1-1 e cambia tutto. Poi un fallo di Lucas Leiva su Federico Dimarco porta l’arbitro a dare il vantaggio, il subentrato Lautaro Martinez prosegue il contropiede e tira. José Manuel Reina rinvia velocemente, la Lazio gioca con l’uomo a terra e Immobile impegna Handanovic, sulla cui respinta corta segna Felipe Anderson sulla ribattuta. Da lì rissa in campo, con l’Inter che accusa la Lazio di non aver fermato il gioco. I nerazzurri perdono la testa, oltre che la partita, e incassano anche il tris al 91′ di testa da Sergej Milinkovic-Savic, con la difesa ferma a guardare una punizione da destra.

Video con gli highlights di Lazio-Inter dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.