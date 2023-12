Pavard parte per Lazio-Inter. A destra rimane l’emergenza – Sky

Benjamin Pavard è pienamente recuperato per Lazio-Inter. Il giocatore francese sarà a Roma per la trasferta dello Stadio Olimpico, rimane comunque l’emergenza sulla destra per Matteo Barzaghi su Sky Sport.

RITORNO – Benjamin Pavard ha giocato la sua ultima partita contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Ad un mese e mezzo di distanza il giocatore francese tornerà tra i convocati per la gara con la Lazio di Roma. Nonostante la buona notizia però per Simone Inzaghi rimane comunque l’emergenza. Non ci sarà Denzel Dumfries, che oggi ha fatto lavoro personalizzato, neanche Juan Cuadrado per l’operazione. Giocherà Matteo Darmian sulla fascia con Yann Bisseck nella linea della difesa a tre.