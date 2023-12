Lazio-Inter, altro forfait per Inzaghi! Si ferma un attaccante – Sky

Lazio-Inter perde un protagonista sponda nerazzurra. Secondo le ultimissime indiscrezioni di Matteo Barzaghi su Sky Sport, Inzaghi dovrà fare a meno di un attaccante che non parte nemmeno per Roma: si tratta di Sanchez

FORFAIT – Lazio-Inter non vedrà Alexis Sanchez tra i protagonisti. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, il cileno ha accusato un affaticamento e dunque non parte per la trasferta di Roma: “Sanchez, leggero affaticamento non parte per Roma e salta Lazio-Inter”. Un attaccante in meno per Simone Inzaghi che deve già fare i conti con un’emergenza in difesa.