Lecce, D’Aversa ne perde uno per infortunio! Inter alla prossima

Il Lecce è impegnato proprio in questi minuti con il Frosinone nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Problemi nel riscaldamento per Dorgu che finisce in tribuna: la squadra di D’Aversa sabato 23 dicembre affronterà l’Inter a San Siro

BLOCCATO – Il Lecce di Roberto D’Aversa, in campo in questi minuti contro il Frosinone (giallorossi in vantaggio con gol di Piccoli all’11’), sabato 23 dicembre affronterà l’Inter a San Siro. Qualche problema nel riscaldamento per Patrick Dorgu, costretto a dare forfait finendo in tribuna. Il classe 2004 è stato bloccato da un fastidio muscolare: da monitorare in vista della sfida contro i nerazzurri.