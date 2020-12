Pasqua arbitro di Cagliari-Inter: primo dei precedenti a partita invertita

Pasqua sarà l’arbitro di Cagliari-Inter, partita dell’undicesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Tivoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match della Sardegna Arena.



I PRECEDENTI – Cagliari-Inter sarà la quarta partita per Fabrizio Pasqua come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è in perfetta parità: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’esordio è l’unico successo, e curiosamente è proprio contro i rossoblù: facile 4-0 il 17 aprile 2018 in un turno infrasettimanale. Curiosamente si tratta dell’ultima gara in cui l’Inter ha realizzato un gol direttamente su calcio di punizione, con Joao Cancelo che sbloccò così il risultato in avvio. Nella circostanza gli è capitato di dover andare al VAR per valutare un possibile rigore per i padroni di casa, a seguito di un tocco di mano di Marco Andreolli: giudicato involontario rivedendo le immagini. Ha poi diretto un 1-1 contro il Chievo il 22 dicembre 2018, infine una sconfitta per 0-1 al Meazza contro il Bologna. In entrambe poco da dire a livello di episodi. Questa gara è datata 3 febbraio 2019, ed è l’ultimo incrocio coi nerazzurri: un’altra curiosità. Di recente Pasqua è stato contestato dalla Juventus per l’1-1 a Benevento, dove però non arbitrò male, con espulsione di Alvaro Morata a fine partita per proteste.