Giroud, parla l’agente: “Inter a gennaio? Per ora nessun contatto”

Olivier Giroud Chelsea

Giroud a gennaio? L’Inter osserva la situazione in entrata e in uscita, intanto il suo agente Michael Manuello, intervistato da “Inside Futbol” ha parlato della possibilità di vestire la maglia nerazzurra già a gennaio.

MERCATO DI GENNAIO – Giroud dopo i pochissimi minuti concessi a inizio stagione dal suo tecnico al Chelsea, ultimamente ha cominciato a giocare con continuità trovando più facilmente anche la via del gol. A gennaio il calciatore potrebbe comunque lasciare la Premier League. Su di lui almeno da un anno ci sarebbe l’Inter, che potrebbe acquistarlo già a gennaio. Di questa possibilità ne ha parlato il suo agente Michael Manuello: «Inter a gennaio? Non ci sono stati contatti per il momento. Lui gioca con il Chelsea e sta facendo molto bene».

