Parma-Inter: D’Aversa prepara la sfida alla capolista. Seduta blindata

Roberto D’Aversa – Parma vs Udinese – Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images

Parma-Inter è già all’orizzonte: i ducali di Roberto D’Aversa hanno cominciato a preparare la sfida alla capolista. Seduta odierna a porte chiuse

FOCALIZZATI – Roberto D’Aversa è già a lavoro per preparare il posticipo del turno infrasettimanale: Parma-Inter, in programma giovedì sera, ore 20.45. I nerazzurri di Antonio Conte hanno battuto agevolmente il Genoa nel pomeriggio. I ducali, reduci dal pari con lo Spezia di ieri (QUI per goal e highlights), hanno ripreso ad allenarsi oggi a porte chiuse, presso il Centro Sportivo di Collecchio. D’Aversa avrà di fronte una squadra in grande forma, come quella di Antonio Conte, e punta al recupero di alcuni elementi chiave della rosa, esclusi dalla gara contro i liguri.