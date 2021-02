Paganini: «Inter, unici problemi arrivano dalla società. Conte resista»

Paolo Paganini

Paolo Paganini, giornalista di “Rai Sport”, ha commentato la vittoria dell’Inter, contro il Genoa analizzando anche le vicende delicate del gruppo Suning

BOLLA – La vittoria contro il Genoa ha certificato l’ottimo rendimento dell’Inter di Antonio Conte, giunta a quota nove vittorie consecutive a San Siro. Secondo Paolo Paganini, le uniche difficoltà, per il club nerazzurro, arrivano dalle vicende societarie. I problemi finanziari di Suning, infatti, possono essere un fattore di destabilizzazione: «L’unico problema per l’Inter – avverte Paganini – è la tranquillità che deve arrivare dalla società. Perché le notizie che arrivano dalla Cina non sono bellissime, il gruppo Suning ha chiuso la sua squadra in Super League. È vero che l’inter è un patrimonio del calcio europeo e mondiale, ma mi auguro per il cammino dei nerazzurri che arrivino presto segnali positivi».