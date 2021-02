VIDEO – Spezia-Parma 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Hernani Spezia-Parma (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Spezia-Parma, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Picco di La Spezia.



ANCORA RIPRESI – Spezia-Parma 2-2 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Il Parma getta via due gol di vantaggio per la seconda volta in sei giorni, ottenendo un pareggio che vale poco nella rincorsa salvezza. Nel riscaldamento si fa male Andreas Cornelius, che dà forfait all’ultimo, ma i gialloblù partono bene. Concretizzano al 17′: gran giocata di Yann Karamoh a disorientare Simone Bastoni e sinistro sotto la traversa. Otto minuti dopo il raddoppio, con una punizione di Juan Brunetta deviata di tacco da Hernani sotto le gambe di Ivan Provedel. Lo Spezia sembra accorciare a fine primo tempo, con cross da sinistra e colpo di testa vincente di Giulio Maggiore. Bastoni, che serve l’assist, è però in fuorigioco e il VAR annulla: si va al riposo sullo 0-2. Il gol dei liguri arriva comunque al 52′, proprio con Maggiore che dal fondo mette in mezzo per la deviazione in qualche modo di Emmanuel Gyasi. Quest’ultimo venti minuti più tardi pareggia, in tap-in su cross di Daniele Verde. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.