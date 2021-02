Anche Karamoh fuori in Parma-Inter? D’Aversa: Â«Infortunio e cambioÂ»

Anche Karamoh fuori in Parma-Inter? D’Aversa: «Infortunio e cambio»

Condividi questo articolo

Yann Karamoh Parma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

L’ex Inter Karamoh ha realizzato il primo dei due gol del Parma, che poi però si è fatto rimontare da 0-2 a 2-2 contro lo Spezia (vedi articolo). L’attaccante ha riportato un infortunio e rischia di saltare la partita di giovedì coi nerazzurri, così come Cornelius (vedi articolo). A rivelarlo è D’Aversa, intervistato da Sky Sport.

PROBLEMI MULTIPLI – Per Parma-Inter sarà indisponibile Gervinho, e probabilmente anche Joshua Zirkzee. L’attacco dei gialloblù rischia di essere ridotto al minimo, visti i problemi riportati oggi prima e durante il match con lo Spezia. Roberto D’Aversa ne parla, iniziando da Andreas Cornelius: «Ero ancora in campo, sull’ultimo tiro (nel riscaldamento, ndr) ha sentito tirare dietro il flessore. Quando le annate nascono storte poi purtroppo succede questo: le lunghe liste di infortunati vanno a colpire un reparto. Sappiamo delle difficoltà di quest’anno, ma la squadra è viva: sul 2-2 siamo ancora andati a cercare di vincere la partita. Dobbiamo essere bravi a comandare la partita: sia contro l’Udinese sia oggi eravamo stati superiori. Yann Karamoh è uscito per infortunio, mi ha chiesto il cambio. Altrimenti sarei stato un pazzo, perché è stato uno dei migliori in campo».