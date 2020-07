Pagelle Inter-Bologna: Sanchez horror, Eriksen non ci siamo. Brozovic ok

Pagelle Inter-Bologna: Sanchez horror, Eriksen non ci siamo....

Pagelle Inter-Bologna: Conte schiera Marcelo Brozovic dal primo minuto (qui le formazioni ufficiali) e il croato è uno dei pochi a salvarsi. Ancora molto male Lautaro Martinez e stasera stecca nettamente anche Alexis Sanchez. Christian Eriksen fuori dal gioco. Ecco tutti i voti

HANDANOVIC 5,5: Grandissimo intervento su Orsolini nel primo tempo. Poteva fare qualcosa in più in occasione del primo gol subito.

D’AMBROSIO 5,5: E’ attento in ogni copertura. Molto bene nel primo tempo, crolla anche lui nel finale.

DE VRIJ 5: Ottimo primo tempo, poi si rende protagonista di un gravissimo errore nell’1-1 avversario.

BASTONI 5,5: Interpreta con grande personalità il suo ruolo. Viene espulso nel secondo tempo.

CANDREVA 5,5: Qualche imprecisione, ma inizia l’azione del gol con un ottimo cambio di gioco.

GAGLIARDINI 5: Qualche buona chiusura, ma anche tante imprecisioni tecniche. Non ribadisce in rete il rigore sbagliato da Lautaro Martinez.

– VECINO 5,5: Ingresso confusionario in partita.

BROZOVIC 6: La sua presenza si sente in mezzo al campo. Tanti recuperi e buona gestione del pallone.

– BORJA VALERO 6: Cerca di dare ordine al panico nerazzurro nel finale.

YOUNG 6: E’ un’arma letale in fase offensiva contro la difesa del Bologna. Entra nell’azione del gol. Meno bene in fase difensiva e in impostazione.

– BIRAGHI 5: Molto lento nella corsa e tecnicamente non fa bene.

ERIKSEN 5: E’ molto attento ai compiti tattici richiesti da Conte, ma non riesce a essere nel vivo del gioco. Ancora troppi errori e lentezza.

– SANCHEZ 4,5: Era tra i più positivi nelle ultime prove, ma oggi entra molto male. Perde banalmente il pallone che porta all’1-2 e si divora un paio di gol.

LUKAKU 6: Tanto lavoro spalle alla porta, poi si fa trovare al posto giusto per l’1-0.

LAUTARO MARTINEZ 5: Lavora tanto per la squadra, ma la porta resta stregata. Incide sul risultato, sbagliando un rigore che avrebbe chiuso la partita.

– ESPOSITO SV: Non tocca un pallone nel finale di partita.

CONTE 5,5: I miglioramenti tattici della sua Inter sono evidenti. La squadra però crolla nei momenti cruciali e non ammazza le partite. Non bisogna scherzare con l’avversario.

Pagelle Inter-Bologna, l’avversario: Juwara cambia la partita

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 7; Tomyasu 5 (Bani 6), Danilo 6, Denswil 6, Dijks 5; Soriano 4,5, Dominguez 6,5 (Baldursson SV), Schouten 6; Orsolini 5,5 (Palacio 6,5), Barrow 7 (Svanberg 6), Sansone 6 (Juwara 8). Allenatore: Mihajlovic 6,5.