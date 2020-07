Inter-Bologna 1-2, il tabellino della partita della 30ª giornata di Serie A

Inter-Bologna è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2. Questo il tabellino della partita valida per la trentesima giornata di Serie A 2019-2020.

L’ENNESIMA PARTITA BUTTATA – L’Inter conferma di non avere la minima idea di come gestire le partite e ancora una volta si fa male da sola. In comodo vantaggio all’intervallo con Romelu Lukaku, non la chiude e spreca l’impossibile: un’espulsione a favore, quella di Roberto Soriano, e soprattutto il rigore del 2-0 che un imbarazzante Lautaro Martinez spara addosso al portiere. Al Bologna non sembra vero di poterne approfittare e lo fa con l’ennesimo giocatore al primo gol in Serie A contro i nerazzurri, Musa Juwara, e con un contropiede finalizzato da Musa Barrow in dieci contro dieci (rosso ad Alessandro Bastoni). Questo il tabellino di Inter-Bologna.

INTER-BOLOGNA 1-2 – IL TABELLINO

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini (88′ Borja Valero), Brozovic (88′ Vecino), Young (85′ Biraghi); Eriksen (75′ Sanchez); R. Lukaku, Lautaro Martinez (85′ Esposito).

In panchina: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Asamoah, Pirola, Agoumé.

Allenatore: Antonio Conte

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu (65′ Bani), Danilo L., Denswil, Dijks; Schouten, Dominguez (88′ Baldursson); Orsolini (65′ Palacio), Soriano, Sansone (65′ Juwara); Barrow (85′ Svanberg).

In panchina: da Costa, Sarr, Bonini, Krejci, Corbo, Cangiano.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Fiorito – De Meo; Ghersini; VAR Di Paolo; A. VAR Ranghetti)

Gol: 22′ R. Lukaku (I), 74′ Juwara, 80′ Barrow

Espulsi: Soriano (B) al 57′ per proteste, Bastoni (I) al 77′ per doppia ammonizione

Ammoniti: Danilo L., Palacio, Juwara (B), D’Ambrosio (I)

Recupero: 2′ PT, 6′ ST

Note: al 62′ Skorupski (B) ha parato un rigore a Lautaro Martinez (I)