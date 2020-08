Pagelle Atalanta-Inter: D’Ambrosio super, Lukaku essenziale. Young 7

Pagelle Atalanta-Inter: Conte si affida a Lukaku e Lautaro Martinez in attacco (qui le formazioni ufficiali), ma i gol arrivano grazie a Young e D’Ambrosio. Ottima prestazione di difesa e centrocampo. Ecco tutti i voti

Pagelle Atalanta-Inter: D’Ambrosio dà tutto. Lukaku preziosissimo

HANDANOVIC 6: Sicuro nell’impostazione da dietro e senza sbavature negli interventi.

GODIN 6,5: Una grande chiusura nel primo tempo. Cerca di avanzare, ma sbaglia alcuni passaggi decisivi.

DE VRIJ 6,5: Il duello fisico con Zapata è interessante, ma alla fine l’olandese porta a casa un’ottima prestazione.

BASTONI 6: Bravo in impostazione e non sbaglia quasi nulla in difesa. Esce palla al piede con sicurezza.

– BIRAGHI 6: Entra con ordine in partita, sbagliando poco.

D’AMBROSIO 7: Nelle partite decisive c’è sempre. Apre le marcature e gioca con la solita grinta: prova da uomo preziosissimo per Conte.

– SKRINIAR 6: Si fa saltare troppo, ma fa un paio di ottime chiusure.

BARELLA 6,5: E’ un uomo essenziale in mezzo al campo. Recupera e ripulisce un gran numero di palloni.

– ERIKSEN SV: Sbaglia un appoggio decisivo, ma corre molto.

BROZOVIC 6,5: Bravo nel gestire entrambe le fasi. Peccato per qualche scelta tecnica non corretta, ma nel secondo tempo sale in cattedra.

GAGLIARDINI 6: Non tira indietro la gamba e conquista un buon numero di palloni. Peccato per qualche errore tecnico di troppo.

YOUNG 7: Il suo contributo è notevole a sinistra. Il suo è un grandissimo gol, ma è ottima anche la fase difensiva.

– MOSES SV: Pochi minuti prima del fischio finale.

LUKAKU 7: Preziosissimo per la squadra. Permette la costruzione del gioco e tiene tanti palloni avanti.

LAUTARO MARTINEZ 6,5: Entra subito bene in partita. Perde pochi contrasti e gioca con grande grinta: questo è il Toro.

– SANCHEZ 6,5: Ingresso di qualità in partita, manca solo il gol.

CONTE 7: L’Inter entra in partita con la giusta mentalità, aggredendo gli avversari. Giusta la scelta di schierare D’Ambrosio.

Pagelle Atalanta-Inter: buon ingresso di Malinovsky

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 5 (Sportiello 6); Toloi 5,5, Caldara 5,5, Djimsiti 5; Castagne 5,5, De Roon 5,5, Freuler 5,5 (Malinovsky 6), Gosens 5,5; Gomez 6 (Da Riva SV), Pasalic 5 (Muriel 6); Zapata 5,5 Allenatore: Gasperini 5,5.