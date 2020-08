Marotta: “Complimenti Inter e Conte! Mercato? Cogliamo le opportunità”

Beppe Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro dopo Atalanta-Inter, terminata 0-2 grazie alle reti di Danilo D’Ambrosio – secondo gol consecutivo – e Ashley Young, su “DAZN” ha commentato la stagione terminata al secondo posto, il mercato e ancora il sogno Lionel Messi.

STAGIONE FINITA – Beppe Marotta dopo Atalanta-Inter ai microfoni di Dazn ha commentato la classifica finale: «Fa un effetto strano, quest’anno è stato un anno difficile anche per noi. Abbiamo ottenuto grandi statistiche come il secondo posto, la miglior difesa. dobbiamo fare i complimenti all’area tecnica: certamente i giocatori, l’allenatore Conte e con il grande supporto della società intera. Quest’anno era l’anno giusto? È difficile oggi parlare in maniera oggettivo, non so cosa sarebbe successo con una Juventus diversa, oggi abbiamo visto una squadra determinata, esperta, queste esperienze negative diventeranno delle qualità positive per il futuro».

LA PROSSIMA STAGIONE – Marotta dopo Atalanta-Inter ha detto la sua riguardo la prossima stagione: «Il nostro obiettivo è quello di crescere, dobbiamo eliminare gli errori fatti che però sono stati fisiologici. Dobbiamo alzare l’asticella in termini di qualità, dobbiamo continuare su questa strada con grande cattiveria e determinazione perché vogliamo regalare una soddisfazioni alla società, a noi stessi e ai tifosi».

IL MERCATO – Marotta dice la sua riguardo il mercato dell’Inter : «Altre operazione oltre Hakimi? Questo gruppo merita un plauso, non è facile migliorare le squadre buone. Cercheremo di cogliere le opportunità che possono fare la differenza perché la rosa di oggi ha dimostrato di essere all’altezza di un ruolo importantissimo».

ANCORA MESSI – Marotta commenta le parole dette nel pre-partita (vedi QUI): «Messi fantacalcio? Io non gioco al fantacalcio purtroppo perché non ho tempo. È fantasia perché bisogna rispettare Messi e ui continuerà il percorso con il Barcellona. Cosa succede se dovesse decidere di cambiare squadra? Noi dobbiamo cogliere l’opportunità, non credo che questa rientri in questa opportunità».