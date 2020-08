Immobile raggiunge Higuain, ma Lazio KO. Crolla la Juventus, Milan ok

Oltre ad Atalanta-Inter (vedi articolo), questa sera si sono giocate anche le sfide conclusive Juventus-Roma, Milan-Cagliari e Napoli-Lazio. Immobile raggiunge Higuain a 36 gol, i bianconeri cadono in casa contro i giallorossi. Bene i rossoneri a San Siro.

JUVENTUS-ROMA – Altra sconfitta per la Juventus, la quarta nelle ultime quattro giornate. I bianconeri vanno in vantaggio dopo soli 5 minuti grazie a Gonzalo Higuain, ma i giallorossi rimontano e chiudono il campionato con un 1-3 grazie alla rete di Kalinic e alla doppietta di Perotti (di cui uno da calcio di rigore).

MILAN-CAGLIARI – Termina nel migliore dei modi il campionato del Milan di Stefano Pioli, dopo una striscia abbondantemente positiva nel post lockdown. A San Siro infatti i rossoneri si disfano del Cagliari con un perentorio 3-0 firmato da un autogol di Klavan nel primo tempo e dalle reti – nel giro di due minuti – di Zlatan Ibrahimovic e Samu Castillejo nella ripresa. Da menzionare anche il rigore parato da Cragno a Ibrahimovic nel primo tempo.

NAPOLI-LAZIO – Sconfitta per i biancocelesti a Napoli, che chiudono così il proprio campionato al quarto posto in classifica. Nonostante la sconfitta, festeggia Ciro Immobile che con la rete del momentaneo 1-1 raggiunge Gonzalo Higuain nella classifica dei cannonieri all-time della Serie A. I partenopei, con i gol segnati da Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne (su rigore) e Matteo Politano chiudono il campionato con una vittoria per 3-1.