Napoli, Osimhen vola in Belgio per recuperare: la data del rientro – Sky

Napoli, Osimhen vola in Belgio per recuperare: la data del rientro

Victor Osimhen Napoli-Atalanta

Osimhen è ancora alle prese con la lussazione alla spalla, patita con la maglia della sua nazionale. I partenopei hanno preso un’importante decisione per quanto riguarda il percorso riabilitativo del classe ’98, che non sarà a disposizione per la gara con l’Inter

TEGOLA – Victor Osimhen non sarà a disposizione per Inter-Napoli, ma questa non è certo una notizia. Anche nella seduta mattutina di oggi il nigeriano si è allenato a parte. Secondo “Sky Sport”, l’ex Lille avrebbe in programma un viaggio in Belgio, ad Anversa, in un centro specializzato nel recupero riabilitativo, per cercare di risolvere il suo infortunio alla spalla. Il classe ’98 ha concordato con la società la data del rientro, che dovrebbe essere poco dopo il 25 dicembre. Nella clinica di Anversa, si erano recati in precedenza, per problemi diversi, Dries Mertens, Amin Younes e Faouzi Ghoulam. Una carta in meno, nelle mani di Gattuso, in vista di Inter-Napoli.