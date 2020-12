Inter: i numeri fanno sorridere Conte. Nerazzurri primi in diverse classifiche

Antonio Conte Inter

I dati della Lega Serie A fanno riflettere sulla produzione offensiva dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono davanti a tutti in diverse classifiche. I dettagli

PUNTI DI FORZA – L’Inter è la squadra di Serie A che ha realizzato più gol (29), ma è anche quella che ha confezionato più assist in queste undici partite (ben 19, a pari merito col Napoli). In più, il club nerazzurro ha collezionato 84 cross utili su 175 tentati. Più indietro, la squadra di Antonio Conte, per quanto riguarda i tiri totali (159, il Milan ne ha realizzati 165, mentre il Napoli 170); mentre, considerando i tiri finiti nello specchio della porta, l’Inter sarebbe seconda (79 contro gli 83 dei partenopei).

NOTA DOLENTE – Non è un mistero che l’Inter abbia diversificato e amplificato le proprie risorse offensive rispetto allo scorso anno. Di contro, però, la squadra di Antonio Conte ha regalato 15 gol in undici partite, dato peggiore tra le prime 5 squadre in testa alla classifica. È un aspetto su cui il tecnico sta lavorando da inizio stagione, nonostante la compattezza del periodo agostano sembra già un lontano ricordo.