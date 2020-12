Inter-Napoli, dubbi Hakimi e Sanchez. Conte lascia fuori entrambi?

Condividi questo articolo

Hakimi Sanchez Benevento-Inter

Antonio Conte deve sciogliere le riserve su due elementi usciti ammaccati dalla gara contro il Cagliari. Si tratta di Achraf Hakimi e Alexis Sanchez: in Inter-Napoli potrebbero riposare entrambi, per motivi diversi

SULLE SPINE – Digerita la vittoria col Cagliari, i nerazzurri di Antonio Conte sono pronti a rituffarsi nel turno infrasettimanale di Serie A. Mercoledì sera, a San Siro, c’è Inter-Napoli. Il tecnico pugliese deve sciogliere le riserve sulla formazione, consapevole dell’importanza della sfida ai partenopei di Gennaro Gattuso. Alexis Sanchez e Achraf Hakimi sono in dubbio per motivi diversi. Il marocchino è uscito all’83’ di Cagliari-Inter per un problema muscolare, poi divenuto un semplice accenno di crampi a seguito di una forte contusione. Per quanto riguarda il cileno, invece, la situazione fa sorridere leggermente meno. L’ex Manchester United è alle prese con un problema all’adduttore sinistro. Dovrebbe trattarsi di un semplice affaticamento, ma le sue condizioni verranno chiarite nella seduta di allenamento di domani. Consapevole della profondità della sua rosa, e della necessità di dosare le energie, Conte potrebbe anche decidere di lasciare in panchina entrambi in Inter-Napoli.