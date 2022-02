Napoli-Inter, Spalletti pensa a due ritorni dal 1′. Juan Jesus titolare – TS

Napoli-Inter è in programma sabato alle 18. Spalletti, in vista della sfida-scudetto, pensa al ritorno dal 1′ di Koulibaly e Anguissa. Le ultime dal Tuttosport

RITORNO – Napoli-Inter si giocherà sabato alle 18. Spalletti, per la sfida ai nerazzurri di Inzaghi, avrà l’organico al completo, ad eccezione di Lozano: il messicano, tornato malconcio dalla pausa per le Nazionali, starà fuori per almeno un mese. Il tecnico, però, recupera due pezzi pregiati: Koulibaly ed Anguissa sono tornati a disposizioni dopo le fatiche in Coppa d’Africa e, il tecnico, sta pensando di schierarli sin dal 1′, per aumentare la fisicità da opporre all’Inter. Con Koulibaly di nuovo al centro della difesa, Juan Jesus dovrebbe essere dirottato sulla corsia di sinistra.

Fonte: Tuttosport – Raffaele Auriemma