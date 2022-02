Calhanoglu a riposo in Coppa Italia, sarà lui una delle armi anti-Napoli – CdS

Calhanoglu contro la Roma in Coppa Italia è entrato gli ultimi cinque minuti, non un caso che Inzaghi lo abbia fatto riposare quasi per intero. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista sarà una delle armi per provare a far male il Napoli.

ARMI – Calhanoglu oggi è uno dei titolari inamovibili del centrocampo di Simone Inzaghi. Pur da titolare sin da inizio stagione, però, il turco ha avuto bisogno di un periodo di adattamento tattico. Da quando il tecnico gli ha affidato anche il compito in regia, cioè a sostegno di Marcelo Brozovic, il suo rendimento è cresciuto in maniera esponenziale. Contro il Napoli potrebbe essere una delle armi tattiche, e il fatto che Inzaghi lo abbia fatto riposare quasi interamente contro la Roma, è un’ulteriore messaggio. All’andata era stato uno dei protagonisti, realizzando il gol dal dischetto e poi l’assist da corner per la testa di Ivan Perisic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno