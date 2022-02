Bastoni, oggi l’avvocato dell’Inter ufficializzerà il pre-ricorso: la situazione

Le parole di Alessandro Bastoni non sono state ritenuto così gravi da giustificare uno stop di due giornate di campionato, per questo motivo l’Inter ha deciso di fare ricorso (vedi articolo).

RICORSO – Oggi l’avvocato dell’Inter, Capellini, ufficializzerà il pre-ricorso, con l’appello che verrà dibattuto la prossima settimana. L’obiettivo dell’Inter, chiaramente, è quello di scontare di un turno la squalifica di Alessandro Bastoni, così da averlo in campo con il Sassuolo. Come già noto, inoltre, non ci sarà ricorso per lo stop di Simone Inzaghi: a Napoli in panchina si accomoderà il suo vice Farris, come già accaduto contro l’Empoli.

Fonte: Corriere dello Sport