Napoli, seduta pomeridiana in vista dell’Inter: il lavoro degli azzurri

Condividi questo articolo

Seduta di allenamento pomeridiana per il Napoli, in preparazione alla sfida di sabato sera contro l’Inter allo stadio San Paolo e valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Ecco il lavoro svolto dagli uomini di Gennaro Gattuso.

IN CAMPO – Continua la preparazione del Napoli di Gennaro Gattuso in vista della sfida di contro l’Inter valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, in programma sabato sera allo stadio San Paolo. Dopo il riscaldamento di rito, gli azzurri si sono concentrati prima sulla velocità, poi hanno svolto delle esercitazioni tattiche per reparti. In chiusura, una seduta tecnico-tattica a campo intero.