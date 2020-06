Centurion dichiara amore all’Inter: “Tra le squadre italiane…”

Condividi questo articolo

Ricardo Centurion, attaccante argentino attualmente al Velez Sarsfield e con un breve passato al Genoa, ha risposto sul suo profilo Instagram alle domande dei tifosi che gli chiedevano in quale squadra italiana gli piacerebbe giocare. La risposta? L’Inter, chiaramente.

SOGNI NERAZZURRI – Non ha dubbi Ricardo Centurion, attaccante argentino con un passato anche in Serie A: la squadra italiana dove più gli piacerebbe giocare è l’Inter. No, nessun indizio di mercato. Il giocatore è attualmente in forze al Velez Sarsfield, che vorrebbe confermarlo in squadra dopo il prestito dal Racing de Avellaneda. Una scelta di cuore, dovuta anche all’amicizia con l’ex compagno di squadra Lautaro Martinez e del legame della squadra nerazzurra con Diego Milito, attuale segretario tecnico proprio del Racing.