Sampdoria, ripresa allenamenti dopo due giorni: Inter nel mirino

Dopo due giorni di riposo, torna in campo la Sampdoria al centro sportivo di Bogliasco, in preparazione per la ripresa del campionato. La prima sfida che dovranno giocare i blucerchiati è in programma domenica 21 giugno, nel recupero a San Siro contro l’Inter.

RITORNO IN CAMPO – Due giorni di riposo e nuovamente in campo: la Sampdoria di Claudio Ranieri è tornata infatti oggi pomeriggio ad allenarsi in vista della ripresa del campionato dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Seduta relativamente breve, della durata di poco più di un’ora per i blucerchiati, che la prossima settimana, il 21 giugno, affronteranno l’Inter a San Siro nel recupero della 25sima giornata di Serie A. Lavoro di riscaldamento, attivazione neuromuscolare ed esercizi finalizzati al possesso palla. Non ha preso parte all’allenamento il difensore Alex Ferrari, ancora alle prese con il programma di recupero dall’infortunio. Prevista per domani mattina, mercoledì 10 giugno, la prossima seduta di allenamento.