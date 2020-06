Inter, mossa col Verona per Kumbulla! Esposito-Atalanta: contatti – Sky

Dopo un primo punto di mercato sull’Inter (vedi articolo), Gianluca Di Marzio è tornato sulle mosse nerazzurre dagli studi di SkySport24. Il noto esperto di mercato ha svelato le ultime novità su Kumbulla ed Esposito ma non solo

PRIME MOSSE NERAZZURRE – Così Gianluca Di Marzio: «Lautaro Martinez? Negli ultimi giorni non ci sono stati passi avanti. Il Barcellona non ha intenzione di tirare fuori centoundici milioni cash, la contropartita era stata individuata in Junior Firpo. Oggi anche accettare novanta milioni ti permette di avere tanti soldi da spendere, ma devi poi trovare il giocatore giusto a livello tattico che sappia giocare bene con Romelu Lukaku. Quindi lo stesso Antonio Conte prima di dare anche lui l’ok tecnico vuole essere sicuro dell’alternativa in arrivo. Bisognerà capire se il giocatore spingerà dal 7 luglio in poi, è molto aperta. Credo che sia ancora una possibilità concreta. Ma l’Inter prima deve trovare un’alternativa all’altezza. Matias Vecino penso possa essere uno dei giocatori più richiesti, lo era già a gennaio. Sandro Tonali è una grande opportunità, ha una cifra per cui si può prendere e ha dato priorità all’Inter. Siamo intorno ai trenta milioni più bonus, quella secondo me è l’operazione. Il giocatore ha dato alla società nerazzurra il pallino in mano. L’Inter ha in mano l’opportunità di chiudere, come ha in mano Marash Kumbulla. Anche lui costa 35, 28 più 7, l’Inter sta cercando di inserire contropartite. Poi magari il vantaggio per il Verona di darlo all’Inter può essere tenerlo un altro anno. L’Inter sarebbe disposta e ha dato apertura al Verona per farlo giocare di nuovo lì. Per Sebastiano Esposito ci sono dei contatti con l’Atalanta, si potrebbe fare un’operazione alla Andrea Pinamonti con il Genoa. Da capire la formula».