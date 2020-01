Napoli-Inter, i diffidati per la 18ª giornata di Serie A. No squalificati

Napoli-Inter si giocherà alle ore 20.45, presso lo Stadio San Paolo, per la diciottesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la partita di questa sera, senza squalificati ma con sei diffidati e il solito carico di rischio giallo per Conte (quattro). Qui il riepilogo per tutte le partite del turno di campionato già iniziato ieri.

NAPOLI-INTER lunedì 6 gennaio ore 20.45 (18ª giornata Serie A)



Diffidati Napoli: Elif Elmas, Mario Rui (prossima partita Lazio in trasferta)

Squalificati Napoli: nessuno

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar (prossima partita Atalanta in casa)

Squalificati Inter: nessuno