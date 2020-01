Napoli-Inter, Conte senza lista dei convocati piÃ¹ Sanchez: inizia il 2020

Napoli-Inter, Conte senza lista dei convocati più Sanchez: inizia il 2020

Napoli-Inter è la prima sfida del 2020 per entrambe le squadre. Si gioca questa sera alle ore 20:45 al San Paolo. Durante la sosta natalizia la squadra allenata da Antonio Conte ha avuto modo di riposare e riprendere le energie in vista della seconda parte di stagione. Decisiva la pausa soprattutto per gli infortuni, tra gli altri, di Stefano Sensi, Nicolò Barella e Alexis Sanchez (che parte con la squadra), tutti recuperati. Unita nota negativa l’infortunio di Danilo D’Ambrosio, che ne avrà per altre due settimane. In compenso sulla fascia l’Inter recupera al 100% Antonio Candreva e soprattutto Kwadwo Asamoah. Come nelle precedenti sfide la particolarità è data dall’assenza della lista convocati (QUI lista Napoli senza tre big). Ecco tutte le ultime notizie in vista del match di questa sera (vedi anche probabile Inter).

I TITOLARI – Napoli-Inter apre il 2020 per i nerazzurri allenati da Antonio Conte, attualmente primi in classifica anche se momentaneamente superati dalla Juventus dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari. Il tecnico leccese recupera tutti ma perde il solo Danilo D’Ambrosio per un risentimento muscolare al retto femorale della gamba destra. Recuperato anche Kwadwo Asamoah si è allenato ed andrà in panchina. A centrocampo ballottaggio tra Matìas Vecino e Stefano Sensi, con l’uruguayano in vantaggio. Partono dalla panchina Nicolò Barella e Alexis Sanchez finalmente recuperati, Alessandro Bastoni ora in leggero vantaggio rispetto Diego Godin, grande prestazione del giovane difensore per l’ultima del 2019 contro il Genoa. Davanti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku hanno recuperato le energie nel corso della pausa natalizia.

LA FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Napoli (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.