Napoli-Inter, Conte ritrova i suoi e parte subito forte in vista del San Paolo

Condividi questo articolo

Napoli-Inter è la sfida in programma il 6 gennaio alle ore 20.45 al San Paolo, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Conte si sono ritrovati oggi per il primo allenamento in vista del big match. Di seguito il report

PRIMO ALLENAMENTO POST NATALE – Napoli–Inter è il big match in programma il 6 gennaio alle ore 20.45 allo stadio San Paolo e valido per la diciottesima giornata di Serie A. Oggi, nella prima seduta di allenamento in vista della sfida, il tecnico Antonio Conte ha ritrovato Nicolò Barella e Alexis Sanchez che hanno svolto la prima parte di allenamento in gruppo (vedi articolo). I nerazzurri si sono ritrovati nel pomeriggio e dopo il riscaldamento hanno svolto esercitazioni tecniche e una partitella in chiusura.